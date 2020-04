Depuis le début de la crise du coronavirus, de nombreuses initiatives se développent sur la Toile afin d'aider les gens à vivre au mieux le confinement. Même les grandes marques s'y mettent. Sport, jeu, musique, dessin... la créativité est de mise. Voici 5 activités originales pour occuper son temps libre.

Face à la conjoncture actuelle, les marques semblent se réinventer. Certaines développent même des concepts en dehors de leur business originel. Comme le rappelle Grégoire Soufflet de l'agence publicitaire indépendante Steve, sur emarketing.fr: " Il est clé [pour les marques] de maintenir le contact avec le public. Car la situation va durer et il serait dommageable pour [elles] de faire l'autruche et de couper toute communication en attendant ou espérant que ça passe. " Ces activités sont donc, en plus d'un divertissement pour les gens, un moyen pour les divers labels de rester en contact ...

Face à la conjoncture actuelle, les marques semblent se réinventer. Certaines développent même des concepts en dehors de leur business originel. Comme le rappelle Grégoire Soufflet de l'agence publicitaire indépendante Steve, sur emarketing.fr: " Il est clé [pour les marques] de maintenir le contact avec le public. Car la situation va durer et il serait dommageable pour [elles] de faire l'autruche et de couper toute communication en attendant ou espérant que ça passe. " Ces activités sont donc, en plus d'un divertissement pour les gens, un moyen pour les divers labels de rester en contact avec leur clientèle et de faire vivre leur nom.Pour aider ses clients à se détendre pendant cette crise, la marque britannique de cosmétiques végans et crueltyfree a développé, sur sa chaîne YouTube, trois séances de méditation guidée pour le bain. Se relaxer et se réconforter, ou s'exalter et s'énergiser, à chacun ses envies et ses humeurs. Avec ou sans bombe de bain, grâce à son nouveau programme, Lush promet apaisement et libération de l'esprit.Pendant le confinement, chaque semaine, la marque de luxe Alexander McQueen lance des défis à ses fans via le hashtag #McQueenCreators. Le but ? Faire partie de leur équipe créative et proposer des projets. Après les croquis de la Rose Dress automne-hiver 19-20, cette semaine et jusqu'au 14 avril, les designers en herbe sont invités à créer une fleur en trois dimensions en utilisant ce qu'ils trouvent chez eux. Pour mettre ces apprentis-créateurs dans l'ambiance, le label va encore plus loin en proposant, sur sa chaîne Spotify, une sélection de 9 heures de musiques de défilés.Jusqu'au 15 mai prochain, Jimmy Choo permet aux fanatiques de chaussures d'imaginer la paire de leur rêve. Le principe ? Via le hashtag #ChooSketch, la célèbre marque propose aux participants de partager leur croquis, et de peut-être le voir prendre vie dans une collection capsule. Les 5 gagnants recevront également leur création chez eux.Très régulièrement pendant le confinement, le compte Instagram de la griffe Karl Lagerfeld propose diverses activités sous le hashtag #StayHomeWithKarl. DJ sets en live, séance de yoga, sport, dessins à colorier ou cours de dessin, chacun peut y trouver son bonheur. La marque a également rappelé à ses abonnés que le jeu " Maison Karl Lagerfeld ", sorti à l'occasion du lancement de la collection Pixel, était encore disponible sur son site.A l'image de son style, la marque a décidé de faire plaisir à ses abonnés pendant la crise en leur en mettant plein la vue. Sur son compte Instagram, sous le hashtag #StayHomeWithKenzo, du lundi au dimanche, et ce pendant tout le mois d'avril, l'équipe offre à ses abonnés de quoi les divertir. Le lundi, on parle musique et playlists. Le mercredi, c'est au tour des tutos créatifs. Pour finir la semaine en beauté, le vendredi, le compte diffuse une session de musique en live, et enfin, le week-end, il donne la parole à la communauté Kenzo.Par Justine Delpierre