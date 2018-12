Les Wallons incités à tester le vélo électrique

En mars 2017, la Région avait conclu un premier partenariat avec 79 vélocistes wallons. Depuis, plus de 5.000 citoyens ont pu se remettre en selle. "Cette action s'inscrit dans le cadre du Plan Wallonie cyclable 2.0. qui vise à promouvoir l'utilisation du vélo" au sud du pays, a expliqué le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio (cdH) A cette fin, des formations gratuites de positionnement dans la circulation 'Formation Vélotrafic' largement soutenues par la Wallonie, sont également organisées et des investissements financiers importants sont consacrés au développement du réseau RAVeL, a par ailleurs rappelé le ministre. "De 2016 à 2019, ce n'est pas moins de 32 millions d'euros qui ont et seront consacrés à la réalisation de 300 km de chaînons supplémentaires et à l'amélioration de la qualité du RAVeL. L'objectif est de le rendre accessible à tous, tout en portant une attention particulière à son usage utilitaire, ce qui se traduit notamment par la réalisation de chaînons donnant accès à des zonings, des centres sportifs, des gares et d'autres lieux de vie concentrant potentiellement de nombreux cyclistes", a-t-il ajouté. Enfin, alors que le prix des VAE reste un frein conséquent, une prime à l'achat de ce type de vélo est à l'étude, a assuré Carlo Di Antonio.