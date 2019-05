Lily Rose Depp, 20 ans de célébrité (en images)

Aurélie Wehrlin Journaliste levifweekend.be

Née le 27 mai 1999, dans le chic quartier parisien de Neuilly, Lily Rose Melody est la fille d'une chanteuse devenue star à 14 ans, puis actrice - Vanessa Paradis - et d'une star d'Hollywood, éternel Pirates de Caraïbes et Edward aux mains d'argent - Johnny Depp. Tenue loin des objectifs jusqu'à il y a quelques années, Lily Rose Depp est désormais une habituée des défilés, égérie Chanel oblige, et régulièrement en haut de l'affiche au cinéma.

