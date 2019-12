Little Big Change, la nouvelle marque de couches-culottes qui bouscule les codes

Une nouvelle marque de langes pour bébés, disponible uniquement via un abonnement en ligne, débarque en Belgique. Little Big Change entend bousculer les codes classiques, à grands coups marketing auprès des jeunes (et moins jeunes) parents.

© PG

Outre les messages originaux écrits en grosses lettres noires sur le popotin de bébé - canaille, oups, sage, câlin, prout, rockstar, loulou, prout... - la marque Little Big Change se targue de proposer des couches réalisées dans des matières premières aussi naturelles que possible. Le voile intérieur est ainsi fait à partir d'amidon de maïs, l'emballage fabriqué à base de canne à sucre. Elles sont aussi sans parfum, sans substances nocives et sans chlore, alors que d'autres grandes marques sur le marché affichent des scores très mauvais pour leurs composantes chimiques.

