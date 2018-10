Mariage en catimini pour Justin Bieber et Hailey Baldwin

Le couple se serait marié à huis clos à New York pour éviter la présence des médias. Les avocats des deux tourtereaux seraient toujours en train de rédiger le contrat de mariage, qui devrait être signé dès que possible par le couple nouvellement marié. Le mariage se serait passé si vite qu'ils n'ont en effet pas eu le temps de remplir ces formalités le jour J.

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont rencontrés il y a quelques années et ont flirté brièvement. Mais au début du mois de juillet, leur relation aurait pris un tournant plus sérieux. Selon TMZ, Bieber aurait également demandé la nationalité américaine. Le capital de Bieber est estimé à 250 millions de dollars, celui de sa nouvelle épouse à "seulement" 3 millions.