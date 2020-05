Après une union qui aura duré près de cinq ans, Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy divorcent, annonce le site TMZ.

La relation entre Olivier Sarkozy, le demi-frère de Nicolas Sarkozy, et l'ancienne actrice Mary-Kate Olsen a débuté avait débuté en 2012. Trois ans plus tard, le couple s'était dit "oui". Mais après près de cinq ans de mariage, rien ne va plus entre les deux et ils vont divorcer.

Mary-Kate Olsen, 33 ans, et Olivier Sarkozy, 50 ans, ont lancé une procédure spéciale de divorce car durant cette période de confinement, les tribunaux new-yorkais jugent en priorité les affaires urgentes. Mais justement, l'avocat de l'ancienne actrice aujourd'hui styliste vient de relancer le juge tant la situation semble compliquée entre le couple.

En effet, selon les informations de TMZ, le banquier Olivier Sarkozy aurait brusquement mis Marie-Kate à la porte et le lockdown en vigueur à New-York l'empêche de récupérer ses affaires personnelles. La jeune femme a temporairement trouvé refuge chez sa soeur jumelle, Ashley, qui l'a accueillie chez elle.

Les avocats de Mary-Kate Olsen indiquent qu'Olivier Sarkozy aurait mis fin au bail de leur habitation sans qu'elle n'en soit informée. "Je suis pétrifiée parce que mon mari tente de me priver de la maison où nous avons vécu, et s'il réussissait, je perdrais non seulement ma maison mais aussi mes possessions", a affirmé Mary-Kate Olsen.

