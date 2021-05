Après la télévision et le cinéma, Meghan Markle se lance dans la littérature enfantine avec un livre sur "les liens spéciaux entre un père et son fils" inspiré par son époux, le prince Harry, et leur fils Archie, a annoncé mardi la fondation du couple.

"The Bench" (Le banc), qui sortira le 8 juin, était à l'origine "un poème que j'ai écrit à mon mari pour la Fête des pères, un mois après la naissance d'Archie" en mai 2019, explique la duchesse de Sussex, dans un communiqué de la société Archewell.

L'histoire est accompagnée d'illustrations de l'artiste noir américain Christian Robinson qui "saisissent la chaleur, la joie et le réconfort des relations entre des pères et leur fils venant de toutes les origines sociales", ajoute Meghan Markle, qui donnera naissance à son deuxième enfant, une fille, cet été.

L'ancienne actrice de la série télévisée "Suits", née d'un père blanc et d'une mère noire, souligne avoir voulu dépeindre ce "lien spécial à travers le prisme de l'inclusion".

Le livre raconte les "multiples facettes que peut prendre l'amour" et sa façon d'être "exprimé dans une famille moderne", ajoute le communiqué.

Le livre sera publié aux Etats-Unis (Random House Children's Books) et au Canada (Tundra Books), ainsi qu'au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et en Afrique du Sud (Puffin).

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé il y a un an leur retrait de la famille royale britannique, incapable de supporter un carcan trop rigide.

En mars, lors d'une interview choc avec Oprah Winfrey, ils avaient aussi dénoncé la lourdeur de la pression médiatique et le racisme de certains membres de la monarchie qui s'étaient interrogés avant la naissance d'Archie sur sa couleur de peau.

Le couple a toutefois précisé hors caméra qu'il ne s'agissait pas de la reine Elizabeth II ni de son mari le prince Philip.

Installés en Californie, Harry et Meghan gèrent la fondation Archewell, à la fois organisation caritative et société de production audiovisuelle qui a signé de lucratifs partenariats avec les plateformes Netflix et Spotify.

Le prince Harry a par ailleurs rejoint une commission destinée à lutter contre la désinformation et accepté un poste de direction au sein d'une entreprise de coaching basée à San Francisco.

