Une vidéo de la duchesse de Sussex datant de 2012 a refait surface sur Internet. Meghan Markle y évoquait ses propres expériences du racisme. Des propos qui connaissent un fort retentissement dans le contexte actuel.

La vidéo était tournée dans le cadre d'une campagne de sensibilisation intitulée "I Won't Stand For Racism" lancée par l'association "Erase the Hate". Meghan Markle, qui accédait alors à la célébrité grâce à son rôle dans la série Suits, y explique comment ses origines diverses l'ont influencée en grandissant.

"Je suis biraciale. La plupart des gens ne peuvent pas dire quelles sont mes origines et souvent dans ma vie je me suis sentie comme une mouche sur un mur", indique-t-elle. "Certaines insultes ou blagues blessantes m'ont fortement touchée. Mais cela a aussi façonné ce que je suis maintenant". "Je suis très fière de mes origines, mais j'espère qu'un jour, quand j'aurai des enfants, les gens seront un peu plus ouverts d'esprit et qu'il sera normal de vivre dans un monde mixte", ajoutait l'actrice.

Si cette vidéo refait surface aujourd'hui, c'est évidemment en rapport avec la situation actuelle aux Etats-Unis, où les manifestations font rage pour dénoncer la mort de George Floyd et, de manière générale, les violences policières à l'encontre de la population afro-américaine.

Plus récemment, l'épouse du prince Harry a adressé un message vidéo aux étudiants diplômés de l'Immaculate Heart High School, établissement qu'elle avait fréquenté dans sa jeunesse. L'actrice y a évoqué les événements récents.

"Comme nous l'avons vu au cours de la semaine dernière, ce qui se passe dans notre pays, dans notre Etat et dans ma ville natale de Los Angeles est absolument dévastateur. Je ne savais pas trop ce que je pouvais dire, parce je voulais trouver les mots justes. J'étais très nerveuse à l'idée de ne pas y parvenir ou que ce soit mis hors contexte. Mais j'ai réalisé que le pire était de ne rien dire." "La vie de George Floyd comptait. La vie de Breonna Taylor comptait. La vie de Philando Castile comptait. La vie de Tamir Rice comptait. Tout comme celles de tant d'autres personnes dont nous ne connaissons pas les noms', conclut Meghan Markle, visiblement émue.

