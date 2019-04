Noire et homosexuelle: Qui est Lori Lightfoot, la nouvelle maire de Chigaco?

Les habitants de Chicago ont élu une femme noire et ouvertement homosexuelle à la tête de leur ville, une première historique dans cette cité marquée par les inégalités sociales et la violence due aux armes à feu. Portrait.

Lori Lightfoot, 56 ans, une ancienne procureure fédérale qui a notamment dirigé une commission de surveillance des activités de la police, l'a largement emporté face à Toni Preckwinkle, démocrate et Afro-Américaine comme elle.

Mme Lightfoot a obtenu 74% des voix selon les premières estimations, après que la majorité des bulletins ont été dépouillés.

Elle a fait campagne avec un programme progressiste, promettant notamment de réduire les inégalités sociales et raciales. Les quartiers sud et ouest de la ville, les plus pauvres et habités majoritairement par une population noire, restent à la traîne du centre financier et du nord de la ville, qui ont bénéficié des programmes de développement économique.

"C'est le changement contre le statu quo", a récemment affirmé Mme Lightfoot, faisant une comparaison avec Toni Preckwinkle, 72 ans, élue locale depuis plusieurs décennies et actuelle dirigeante du comté de Cook dans lequel se situe Chicago. La municipalité de Chicago n'a été dirigée depuis 1837 qu'une fois par un Noir et une fois par une femme. Chicago devient la plus grande ville du pays à porter à sa tête une femme noire.

- Ras-le-bol -

Lori Lightfoot devient aussi la première personne homosexuelle à diriger cette ville de 2,7 millions d'habitants, la troisième du pays, marquée par la défiance entre police et minorités, les inégalités profondes entre quartiers et une criminalité importante. Plus de 550 meurtres ont été comptabilisés en 2018 à Chicago, soit davantage que les chiffres combinés de New York et de Los Angeles, dont les populations sont pourtant plus importantes.

Mariée depuis 2013

Lori Lightfoot a fait son coming-out il y a trente ans. Un saut dans l'inconnu pour cette benjamine d'une fratrie de quatre enfants. Dans sa famille originaire de l'Ohio, où on peine à joindre les deux bouts, on va encore tous les dimanches à l'église et on lit la bible tous les mercredis. Après de nombreux petits boulots son avenir s'éclaircit, car elle obtient une bourse pour faire ses études de droit à l'Université de Chicago d'où elle sort diplômée en 1989. Elle intègre le cabinet Mayer Brown où elle se spécialise en faillite, corruption et crimes violents avant de rejoindre sept ans plus tard le bureau du procureur du district nord de l'Illinois.

Depuis 2013, elle est mariée à Amy Eshleman, avec qui elle a adopté Vivian, âgée de 11 ans.