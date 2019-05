Son livre Ça commence par moi est maintenant disponible dans les librairies belges pour aider à passer à un mode de vie plus durable. Le Parisien Julien Vidal a récemment donné une conférence à Bruxelles pour en parler.

Moralisateur

"Pendant trente ans, j'étais celui à côté duquel on ne voulait pas s'asseoir aux dîners de famille. On savait que, d'une manière ou d'une autre, j'allais donner des leçons sur le réchauffement climatique. Je pense qu'on a déjà tous côtoyé un écolo relou (sic), mais sachez qu'au fond, il ne vous veut pas du mal ! Il veut juste vous conseiller et vous inciter à faire plus attention. A l'époque, mon père ne supportait plus que je critique son confort. Aujourd'hui, mes parents ont un compost dans leu...