On a testé l'appli Harry Potter Go

Cette semaine, j'ai sauvé notre belle capitale! Non pas en terminant vite fait le piétonnier, en réparant les tunnels brinquebalants ou en donnant du travail à ceux qui n'en ont malheureusement pas (même si j'aurais bien aimé). Ma mission fut d'une tout autre nature, bien plus dangereuse et imprévisible: j'ai débarrassé le centre-ville d'une ménagerie de bestioles monstrueuses qui tentaient de s'en prendre à notre Manneken-Pis national et menaçaient de déterrer les pavés de la Grand-Place...

© Photos : Bertrand Noël

Tout a commencé un beau samedi matin ensoleillé. Alors que j'étais en train de déjeuner tranquillement en téléchargeant l'appli Harry Potter Wizards Unite, quelle ne fut pas ma surprise de voir débarquer Hagrid, debout sur ma table. Le gentil géant, gardien de l'école de Poudlard, était coincé dans une énorme toile d'araignée à deux pas de mon bol de céréales. Plus vrai que nature, l'odeur des pieds en moins. Quelques coups de baguette magique virtuelle plus tard pour libérer le gros barbu, le jeu de réalité ...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×