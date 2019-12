Les bols chantants tibétains sont source de multiples bienfaits sur l'organisme. On a assisté à un concert de ces bols aux vertus dites thérapeutiques. Puissant.

Les bols chantants, que l'on nomme aussi bols tibétains sont utilisés depuis plus de 5000 ans en Inde, au Népal et dans les monastères du Tibet dans l'art de la guérison. Traditionnellement, ces bols qui se présentent comme une grosse cloche renversée sont forgés avec 7 métaux différents, qui symbolisent les 7 chakras, ce qui leur confère leur "pouvoir". Pour faire "chanter" un bol tibétain, on lui envoie des vibrations en faisant tourner un maillet autour de lui avec douceur.

...