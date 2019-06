opinion

On s'est entraîné au Certificat d'Etudes du 1er degré (CE1D)

De son petit nom, on l'appelle le CE1D, et les ados le craignent encore plus qu'une mauvaise connexion Wi-Fi ou des légumes dans leur assiette. Sauf que voilà : pour passer en 3e secondaire, il faut se le farcir et, pire, le réussir. En pleine période de révision, en tant que père modèle, je décide de ne pas laisser ma fille dans la mouise et lui propose de s'entraîner avec les épreuves de l'année dernière.

© nicolas balmet