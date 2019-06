Où se baigner en plein air, en Wallonie (carte), à Bruxelles et alentour

Quand le mercure grimpe, on n'a qu'une envie: se glisser dans l'eau pour retrouver ses esprits et profiter tranquillement de cette chaleur. Parce qu'après avoir couru après cette sensation enveloppante tout l'hiver durant, mais aussi ce printemps, il ne faudrait pas se priver de ce plaisir sous prétexte qu'elle nous écrase désormais. Et se baigner ou même barboter en plein air, permet de mieux apprécier. Voici une trentaine de sites, à Bruxelles et ses alentours, et en Wallonie, où vous pourrez vous en donner à coeur joie, entre l'eau et le soleil.

3 Fois partagé

Fois partagé













.

EN WALLONIE Depuis le 15 juin, 21 sites officiels de baignade en plein air sont ouverts au public en Wallonie. En raison de la qualité insuffisante de l'eau, 8 zones sont interdites à la baignade, à savoir l'Amblève à Coo, le lac de Neufchâteau, la Semois à Bouillon (pont de la Poulie), l'Ourthe à Hotton, l'Ourthe à Noiseux, la Lesse à Pont-à-Lesse, la Lesse à Hulsonniaux et la Lesse à Houyet. Enfin, 4 sites restent fermés en raison de travaux de réhabilitation et d'aménagement. On constate une augmentation de la qualité des eaux de baignade, jugée excellente pour sur une quinzaine de sites cette année, quand elles n'étaient encore qu'une dizaine en 2010. Pour prendre connaissance de la qualité des eaux de baignade selon les sites, rendez-vous sur environnement.wallonie.be/baignade A Bruxelles A Bruxelles, durant les mois de juillet et août, trois étangs vont être accessibles au public. L'association Pool is cool - qui oeuvre à la mise en place de lieu de baignade naturels et en plein air dans la capitale - lance ses Expeditions Swim. Au cours de l'été, trois évènements seront organisés pour faire tester la baignade dans trois étangs différents de la ville : le grand étang de la Pède à Anderlecht, le Lac de la Cambre à Ixelles et l'étang des Pêcheries Royales à Watermael-Boitsfort. Alors, à vos serviettes, citadins ! (sur inscriptions, dès le début juillet sur expeditionswim.be. Aux alentours de Bruxelles La région Bruxelles ne compte aucune piscine extérieure, alors que vous êtes à la recherche d'un endroit où barboter. A quelques kilomètres, de la capitale, dans le Brabant flamand et dans le Brabant wallon, il en existe respectivement trois et deux. Pour chacune d'elles, pensez à vous munir de votre carte d'identité. Dans le Brabant flamand La piscine du Domaine de Huizingen, propose une piscine en plein air chauffée, avec toboggans, fontaines, et aussi une petite restauration. Torleylaan 1001654 Beersel Prix d'entrée : de 2 à 12 euros + le prix d'entrée du parc La piscine de Lammekes, en plein air. Veldkantstraat 98 1850 Grimbergen, de midi à 19h. Prix d'entrée : entre 2 et 10 euros La plage artificielle d'Hofstade, dans le domaine de Bloso, qui est en fait une plage artificielle. Tervuursesteenweg z/n1981 Hofstade, de 11h à 19h. Prix d'entrée : de 1,50 euros à 5 euros Dans le Brabant wallon Le domaine du Bois des Rêves à Ottignies-Louvain -la-Neuve comprend une piscine en plein air, tandis qu'à Waterloo, la piscine Nausicaa avec son toit amovible prend des airs de piscine en plein air. Nausicaa Rue Théophile Delbar 331410 Waterloo, de 10h à 13h et de 14h à 19h. Prix : à partir de 3 euros La piscine du Bois des Rêves Domaine Bois des Rêves, Allée du Bois des Rêves, 11340 Ottignies, de 10h à 18h. Prix : à partir de 2,50 euros