L'automobile comme passe-temps peut paraître une drôle d'idée à l'heure de la transition énergétique. L'amour des carrosseries de légende est-il compatible avec des convictions écolos? On a posé la question à Thibault Van Dieren, du Garage Club de Louvain-la-Neuve.

C'est peu dire que les voitures ont mauvaise presse, ces temps-ci. Après des décennies de "tout à la bagnole", on a finalement pensé à remettre en cause leur usage individuel intensif pour privilégier des alternatives, transports en commun, covoiturage ou mobilité douce - et il était plus que temps. Du coup, que d'impénitents mordus brûlent du fuel pour le fun, ça pourrait bien en faire tiquer certains: quand on tente de ménager une planète à bout de souffle en ne recourant aux véhicules à combustion fossile que par nécessité, un hobby consistant à user ses gommes sur le bitume a de quoi dérouter.

