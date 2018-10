Poelvoorde, Amalric et Canet vus par leur coach de natation synchronisée

Elle est entraîneur de l'équipe de France de natation synchronisée et a coaché les acteurs du film Le grand bain, en salle le 24 octobre, pour leur apprendre les bases de la discipline. Julie Fabre revient sur cette expérience unique, entre rire, rigueur et émotion. Et sur la place de l'homme dans ce sport réputé féminin.