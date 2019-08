Pas moins de dix célébrités prêtent leur visage à la dernière publicité du géant américain.

Ce lundi 12 août, Calvin Klein a dévoilé, sur Instagram, les images de sa campagne automne 2019 pour sa ligne de sous-vêtements. Baptisée #IRL, acronyme signifiant " In Real Life ", elle invite tout un chacun à enlever les filtres couramment utilisés sur les réseaux sociaux et à se sentir sexy naturellement, " dans la vraie vie ". Pour porter le message, la marque de prêt-à-porter a fait appel à dix célébrités internationales et pas des moindres : les top models Naomi Campbell et Bella Hadid, l'acteur australien - impressionnant dans la série Euphoria - Jacob Elordi, le joueur de football américain Odell Beckham Jr., le DJ et producteur Diplo, la chanteuse Beth Ditto, le membre du boys band EXO Lay Zhang, l'actrice chinoise Lin Yun ainsi que les mannequins Matthew Noszka et Cara Taylor. Le casting diversifié et inclusif se met (presque) à nu devant l'objectif du photographe britannique Daniel Jackson qui signe une campagne d'ores et déjà iconique.