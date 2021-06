Assisterait-on à un début de révolution dans le gotha européen? Peut-être, puisqu'à la veille de fêter ses 88 ans, le descendant de l'impératrice Sissi vient de faire son coming-out.

Il aura attendu l'âge de 87 ans. Le duc François de Bavière a choisi Instagram pour faire officiellement son coming out gay, en posant aux côtés de Thomas Greinwald, son compagnon, dans un salon de leur château munichois de Nymphenbourg. Une grande première pour ce couple de longue date. Car même si l'arrière-petit-fils du dernier roi de Bavière n'avait jamais caché sa relation, il ne l'avait jamais non plus officialisée.

Sur cette photo, l'aristocrate est assis confortablement dans un solide fauteuil, son conjoint debout à sa droite, accoudé. Le couple installé dans cet intérieur très traditionnel et feutré, porte des vestes de chasse aux tons assortis. Derrière l'objectif, le célèbre photographe néerlandais Erwin Olaf, dont on se rappelle le célèbre portrait d'une autre tête couronnée, à savoir celui de la reine Maxima des Pays-Bas.

Ce cliché qui devrait rentrer dans l'histoire fait partir du projet d'exposition Blue Blood, visible au Musée des Beaux-Arts de Munich jusqu'à fin septembre 2021.

