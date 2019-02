Première cover comme mannequin pour North, la fille de Kim Kardashian et de Kanye West

Premier enfant du couple Kardashian-West, la petite North, est régulièrement mise en avant sur les réseaux sociaux par sa maman. Au milieu des nombreuses photos de son quotidien, la starlette de télé-réalité a déjà utilisé l'image de sa fille afin de promouvoir sa marque de maquillage.

En novembre dernier, celle-ci avait d'ailleurs été accusée d'avoir photoshoppé une photo de North en lui éclaircissant la peau et en affinant sa taille. Cette fois-ci, c'est en Une du magazine de mode WWD que se retrouve la petite fille accompagnée du titre "Keeping up with the future" en référence à leur télé-réalité "Keeping up with the Kardashian". Dans l'édition spéciale, North apparaît posant maquillées dans différentes tenues colorées.

"Ma magnifique fille North a fait sa première couverture pour WWD. Elle adore la mode et la beauté, elle s'est tellement amusée à faire ce shooting", écrit Kim Kardashian en légende.

Malgré les nombreux commentaires positifs des fans de la starlette, certains se sont montrés inquiets quant au jeune âge de l'enfant posant déjà pour un magazine. "Ce qui est triste, ce qu'on lui apprend à un si jeune âge à utiliser son apparence et son corps pour réussir dans le monde. [¿] Elle n'est pas assez mature pour choisir de faire cela", écrit une internaute. "Je me sens mal pour cette enfant. Elle n'a pas une vie normale quand elle doit déjà travailler à l'âge de cinq ans", écrit un autre. "Quand il s'agit d'argent, ils en veulent toujours plus. Même s'ils aiment leurs enfants, ils l'exploitent", s'indigne une autre follower.