Promenade au fil du design ce week-end dans les Marolles et au Sablon

Au total, 40 marchands antiquaires et galeristes participeront à l'évènement dans des chapiteaux installés pour l'occasion. "Pendant deux jours, plusieurs animations forment un véritable parcours dans les quartiers historiques Marolles et Sablon", explique l'échevine des Affaires économiques, Marion Lemesre.

Des vêtements et accessoires vintage seront vendus dans le cadre de l'événement "Dressing Room" place de la Chapelle. Le traditionnel Marché aux puces, avec sa centaine de marchands, sera ouvert tout le week-end place du Jeu de Balles.

Les commerçants procéderont à un grand déballage en sortant dans la rue leurs plus belles pièces design et vintage rue Haute, rue Blaes et rue du Renard. Les particuliers auront également la possibilité de faire expertiser de manière gratuite leurs meubles et objets par des experts internationaux du design.

Il s'agit d'une initiative de la Ville de Bruxelles, de l'association "Sablon Antiques Market" et de l'association des commerçants du quartier Bruegel Marolles. L'objectif est de redynamiser l'image du quartier, souligner son importance pour le commerce dans le secteur du design, mais aussi attirer un nouveau public.