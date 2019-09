Que du beau monde au mariage somptueux d'Ellie Goulding (en images)

Celine Bouckaert Journaliste - traductrice newsroom Roularta

Le week-end dernier, la chanteuse et auteure-compositrice britannique Ellie Goulding a épousé le marchand d'art Caspar Jopling. Vêtue d'une robe somptueuse signée Chloé qui aurait nécessité pas moins de 640 heures de travail, la jeune femme a choisi la cathédrale d'York pour dire oui à son amoureux. Parmi les invités, on a pu voir James Blunt, Ed Sheeran, ainsi que Katy Perry et Orlando Bloom. Les princesses Beatrice et Eugenie d'York et leur mère Sarah Ferguson étaient également de la partie.