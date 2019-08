Alors qu'il fait la une des médias pour ses liens présumés avec le milliardaire Epstein, voici le portrait du troisième enfant de la reine Elisabeth II, qu'on surnomme parfois Andy le Tombeur.

Le frère du prince Charles est cité dans une bien sombre histoire d'abus sexuels dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein, ce financier poursuivi pour viols sur mineures et retrouvé mort en prison le 10 août à New York. Lui-même dément formellement et s'est dit "consterné" par les accusations. "Son Altesse Royale déplore l'exploitation de tout être humain et laisser entendre qu'il pourrait cautionner, participer ou soutenir de telles pratiques est abominable," a même exceptionnellement indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué repris par l'agence de presse locale Press Association. Le Daily Mail a, pour sa part, publié une vidéo qui montrerait le prince en train de saluer une femme quittant le domicile d'Epstein à New York en 2010.

...