Retour sur le style de Jennifer Lopez, en 50 images pour ses 50 ans

Ce 24 juillet 2019, Jennifer Lopez fête ses 50 ans. D'origine portoricaine, née à New York, dans le quartier du Bronx, celle qui fut d'abord actrice, puis très vite chanteuse est aussi danseuse, productrice de musique, et stylisme est depuis quelques années déjà une des femmes puissantes de l'industrie du disque US, avec une fortune estimée en 2014 à 400 millions de dollars. Retour en images sur un look souvent sexy, toujours remarqué sur les tapis rouges, et sportif en dehors. Car conserver une telle forme après un demi-siècle d'existence et 35 ans dans le show-business demande évidemment de l'entrainement.