Semaine de la Mobilité: la Wallonie veut "faire sauter les bouchons !", suivez le programme

Les embouteillages sont la bête noire des citoyens wallons, que ce soit pour se déplacer vers la capitale ou pour rejoindre d'autres villes de la région. Pour cette édition 2018 de la Semaine de la Mobilité, la région wallonne désire démontrer les avantages des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle comme la marche, le vélo, le covoiturage et les transports en commun. Le but est de montrer l'importance d'une mobilité plus efficace, plus respectueuse de notre cadre de vie et qui s'inscrive dans le développement durable.

Durant toute la semaine, de nombreuses activités locales proposées par les communales, des associations, des entreprises, des écoles ou encore des groupes de citoyen seront proposées : journée sans voiture, village mobilité, sensibilisation dans les embouteillages, mise en route d'un pédibus scolaire, etc. Plus de 200 initiatives sont déjà enregistrées.

Pendant le weekend des 15 et 16 septembre, le RAVeL (réseau autonome de voies lentes) sera mis à l'honneur via 3 promenades. Elles permettront de (re) découvrir ces anciennes lignes de chemin de fer réhabilitées et dorénavant réservées aux piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite et aux cavaliers. Des vélos à assistance électrique seront aussi disponibles pour des tests gratuits sur place.

- Samedi 15/09 de 8h à 12h à Vedrin (Namur)

- Dimanche 16/09 de 8h à 12h à Élouges (Dour)

- Dimanche 16/09 de 8h à 12h à Libramont (Luxembourg)

Toute la semaine, les partenaires de la mobilité se mettront en avant :

· Dimanche 16/09 : Dimanche sans voiture, train sans limite. Voyagez partout en train pour 5 euros.

· Lundi 17/09 : Journée du covoiturage avec TAXISTOP et l'appli ComOn

· Mardi 18/09 : Lancement d'une campagne sur la distraction au volant par l'AWSR

· Mercredi 19/09 : Focus sur la mobilité scolaire (pédibus, Emile le serpent mobilité, etc.)

· Jeudi 20/09 : Mise en valeur des 40 communes pédestres labellisées par Sentiers.be

· Vendredi 21/09 : Journée sur le transport fluvial au Dry port de Charleroi (réservé aux écoles), organisée par le groupe Renory

· Samedi 22/09 :

Journée mobilité de #demain à Angleur, organisée par FEDEMOT

Possibilité de circuler gratuitement toute la journée sur le réseau TEC, partout en Wallonie.

Journée sur le transport fluvial au Port de Liège, organisée par le groupe Renory

· Du 16 au 22/09 :

Possibilité de voyager sur le réseau TEC pendant 7 jours pour seulement 6 euros, partout en Wallonie

Les entreprises se donnent des défis

Les entreprises wallonnes participent également au défi de motiver leurs employés à privilégier la mobilité douce via une centaine d'initiatives (concours, balades à vélo, distribution de podomètres, inauguration de nouvelles infrastructures...).

Un Challenge vélo propose d'encoder ses kilomètres parcourus pour atteindre l'objectif de 42.000 kms, soit la surface de la Belgique. Il est ouvert à tous les cyclistes de Wallonie. C'est un défi individuel mais aussi un concours interentreprises. Les kilomètres des travailleurs de chaque entreprise, administration, école, université, institution, association... sont comptabilisés et permettent d'effectuer chaque jour un classement qui est publié sur la pageFacebook de Tous vélo-actifs, ainsi que sur son compte Twitter (@velo_actifs). (www.veloactif.be)

Des actions variées des partenaires "vélo" de la Région Wallonne, le GRACQ et Pro Velo, sont aussi au programme.

Découvrez aussi le programme de la Semaine de la Mobilité à Bruxelles