Le Père Noël passe en mode digital et part à la chasse aux idées cadeaux originales sur les e-shops, pour la plupart locaux. De quoi faire plaisir, dans toutes les chaumières, en quelques clics.

1. Belles étiquettes

...

1. Belles étiquettesCaviste sympa de Saint-George-sur-Meuse, Lacroix Vins et Spiritueux a aussi son e-boutique. Sur ce site, "de bons produits, faits par de bonnes personnes, à prix justes", mais aussi des packs découvertes aux titres évocateurs - Fureur féministe, Beergium, Insolite et badass, etc. Possibilité de faire des livraisons... anonymes. Sidonie Descheemaeker réalise des infusions à base de cosses de fèves de cacao collectées chez les chocolatiers bruxellois bean-to-bar. Le mélange en vrac se décline aussi en version chili, chai ou coco.Certains en font une tasse de café, d'autres un petit plat pour amuse-bouche. Chaque usager peut définir la fonction des objets en céramique créés par Anas Kereknaoui. Ce jeune designer a fait ses études à la LUCA School of Arts de Schaerbeek avant de réaliser un stage chez Alain Berteau. Sa collection est en vente sur Møbel, une nouvelle plate-forme en ligne où les jeunes designers belges ont l'occasion de présenter et vendre leurs créations au grand public. - Référence depuis 1821, la coutellerie Jamart, à Bruxelles, s'est mise à l'heure virtuelle. Résultat: un e-shop où trouver l'outil perso à offrir à tous les amoureux de cuisine sur coutelleriejamartshop.com - Sur occhiolino.be, on retrouve l'huile vierge extra du Liégeois Guillaume Duchesne, préparée à base d'olives venant de sa parcelle dans les Pouilles. Pour Noël, il a imaginé un coffret agrémenté d'autres bons petits produits de terroir. - lestrempettes.com, qui produit des tapenades bio made in Bruxelles, a lancé un pack "Mangeoire pour oiseaux". Soit une boîte en bois contenant trois bocaux, des grissinis et des graines, l'objet se transformant, une fois vide, en refuge gourmand pour les mésanges du jardin. 1. Sans déchetsKoshishop est réputé pour son assortiment de petits accessoires, notamment des mouchoirs en tissu, pour faciliter l'existence des ménages zéro déchet et tenter d'autres de s'y mettre. Le site propose pour le moment la box Brux'elles, spéciale Noël, rassemblant les produits de six créatrices de la capitale: un sac pour vrac, un mouchoir, un chouchou, un shampoing solide, une pochette à lunch et une bougie. De quoi initier celui à qui on l'offre à un nouveau mode de vie. L'idée est originale: fabriquer de jolis verres à partir de bouteilles de vin récupérées dans des établissements d'horeca. Les flacons sont nettoyés, découpés à la bonne hauteur pour enlever le goulot, et pourvus d'un élégant logo. La gamme se décline en deux dimensions et trois teintes. Pour sa collection Lieux de Mémoire, la créatrice Griet Depoorter, du label de tricot Wolvis, s'est inspirée de son passé et a imaginé neuf modèles d'écharpes graphiques colorées et des bandeaux assortis, en laine mérinos de qualité. Et - c'est une nouveauté - la Gantoise propose désormais également une ligne Enfant. - La chaîne de vêtements JBC a lancé l'initiative Local Market (jbc.be/fr-be/lp-localmarket.html) pour proposer à sa clientèle des idées cadeaux, en collaboration avec douze petits labels belges. - Le site Web Belgunique.be vous permet d'acheter, tout au long de l'année, des créations d'une centaine de marques bien de chez nous. Des articles de papeterie de Somaj aux bonbons de Papabubble Brussels. Autre adresse recommandée pour un e-lèche-vitrines: leseshopsbelges.be qui répertorie une tonne de boutiques virtuelles noir-jaune-rouge. Super inspirant pour une hotte 100% locale. - Kudzu.be est le premier grand e-shop de produits écologiques dans notre pays. On y déniche mille et une alternatives durables à des produits de tous les jours, mais aussi des coffrets zéro déchet à offrir. - Kitetik.eu, ce sont des kits DIY pour préparer produits d'entretien et soins de corps soi-même, le tout joliment présenté dans des box en carton et personnalisables, sur simple demande. 1. Carton pleinQu'il s'agisse de simples masques, de véhicules, de chevaux à bascule ou de grandes cabanes: les jouets en carton fabriqués en Belgique par Mister Tody éveillent l'imagination de chaque môme. Pour les artistes en herbe, les versions en carton blanc leur offriront le parfait support pour gribouiller sans punition à la clé. Le kit de construction évolutif Modu convient aux enfants de 6 mois... à 6 ans. Le concept: des blocs en mousse à assembler et qui stimulent le petit à chaque phase de son développement, tant moteur que créatif. Les sympathiques têtes d'animaux du label Eddie Wollie sont désormais disponibles en kit. Chaque set comporte un mode d'emploi, de la laine, des aiguilles adaptées, ainsi qu'un socle en bois et un crochet permettant de fixer la réalisation terminée.- A la recherche d'un livre? laparenthese.be, et ses boutiques de la région liégeoise, est une mine pour tous les enfants et ados qui aiment dévorer des histoires. Livraison gratuite à partir de 50 euros, possibilité d'emporter sur place et conseils personnalisés par téléphone: le paradis des lecteurs confinés. - Acheter en seconde main un cadeau pour les mômes, la bonne idée quand on sait à quelle vitesse ils grandissent et changent de centre d'intérêt. marceletfifi.be compile une belle sélection de jouets, de vêtements et d'articles de puériculture à prix tout doux. - La marque belge Quut, à prononcer "cute" à l'anglaise, imagine des jouets de bain et de plage sympas et durables. Tout est sans BPA, phtalates et latex et, bien entendu, recyclable. En vente sur foxetcompagnie.be 1. Douce nuitEn cette période en vase clos, on a tendance à vouloir faire de son nid un endroit hyperconfortable. Et la gamme de linges de lit et de bain Kalani - un nom prémonitoire puisqu'il signifie "le paradis" en polynésien et sonne comme "câlin" en français - répond parfaitement à ce besoin. Bons points supplémentaires: toute la collection est faite en coton bio et dans le respect du commerce équitable; l'entreprise brabançonne est très à cheval sur son impact environnemental - elle communique en toute transparence sur son site, chiffres à l'appui -; et les housses de couette sont vendues emballées dans un joli sac en tissu réutilisable. Cette année, volontairement ou non, nous avons été scotchés à nos écrans. Prendre un peu ses distances ne fera donc pas de tort. Grâce à Stolp, de l'entreprise anversoise Juce+, vous pouvez empiler et enfermer jusqu'à six smartphones et ainsi oublier leur existence. De plus, si vous souhaitez bloquer leur signal, il suffit de tourner le bouton. Vive les soirées tranquilles en famille... Il n'est plus nécessaire de se rendre physiquement dans une galerie pour acheter une oeuvre. Il suffit de s'y balader en ligne. En 2018, Roger Szmulewicz, propriétaire de la Fifty One Gallery, à Anvers, a lancé la plate-forme 28VignonStreet.com. On y trouve de la photographie d'art et des réalisations d'artistes renommés ou en passe de le devenir, notamment des Belges. Les travaux en édition limitée constituent de beaux cadeaux susceptibles de prendre de la valeur. - Les plates-formes quietcompany.shop et artlead.net ont pour vocation de démocratiser l'art. En ligne, de belles réalisations de photographes (inter-)nationaux, designers graphiques, peintres et artistes urbains. A partir de 100 euros. - Le concept store Superbien (superbien.be) a pris ses quartiers il y a peu dans un grand "château" de 700 m2, à Ottignies. Mais l'assortiment design et déco très vaste de cette boutique se retrouve aussi en ligne, avec des nouveautés qui continuent à affluer, venant des pays scandinaves notamment. - Envie d'une touche de couleur originale? Sur Coolmachine.store et nomad-objects.com, on déniche des pièces d'artisanat et de design contemporain qui sortent de l'ordinaire. - Et pourquoi ne pas miser sur la déco de seconde main? Il existe de nombreux webshops belges qui offrent une nouvelle vie aux objets. lacaravanestudio.com, orence.store, greendeco.be ou maracuya.be, par exemple. 1. Effet de manchesLa créatrice belge Lore Van Keer a mis au point avec Café Costume, qui propose "un tailoring à la carte", une ligne de boutons de manchette complètement personnalisables. On choisit la forme du modèle, la finition - or, argent ou argent mat - et ensuite les initiales de celui qui arborera l'accessoire, les lettres étant joliment stylisées. Pour un résultat élégant et minimaliste, à l'image des collections de bijoux de cette jeune Belge de talent. Créée à l'occasion des 20 ans de Rituals Cosmetics, la ligne de diffuseurs de parfums Mansion Collection, exclusivement disponible online, est entièrement customisable: en quelques clics, on choisit sa fragrance dans les trois familles de sillages - riche, frais ou floral - avant de sélectionner la forme et la couleur de son flacon soufflé en Italie de manière artisanale. Leur look rétro rappelle les bouteilles dans lesquelles on transvasait autrefois les alcools précieux. Le parfumage dure 10 mois et les contenants sont ressourçables. Le kintsugi est l'art japonais ancestral de réparer, à l'aide de poudre d'or, de la céramique cassée. Le kit de réparation New Kintsugi de la marque design Humade allie technique ancienne japonaise et nouvelle technologie. Il comprend de la colle époxy à prise rapide, du mastic, de la poudre d'or ou d'argent, un pinceau, des gants et des bâtonnets. Un beau cadeau de Noël qui rendra chaque réalisation unique. - Makeyourownspirit.com, le nom est évocateur: sur ce site, on compose sa propre bouteille de spiritueux, de bière ou de vin en choisissant les ingrédients et la forme de la bouteille. Même l'étiquette est personnalisée. - Boutique namuroise ayant des corners dans d'autres magasins wallons, Mais qui es tu propose des sweats et tee-shirts à messages dont certains peuvent être personnalisés en ligne sur maisquiestu.be 1. Au parfumDans la boutique de Kurt et Stéphane ouverte il y a un an, on ne trouve que des petites marques inédites à Bruxelles, voire même en Belgique. Ils ont imaginé une jolie manière de les découvrir grâce à des coffrets contenant des échantillons de 2 ml et un bon d'achat qui permet d'acquérir ensuite la fragrance de son choix. La maison reverse 5% de ses bénéfices à l'association DoucheFlux, qui offre des services de première nécessité aux personnes précarisées. Créée par Sue Youcef Nabi, légende du groupe L'Oréal et aujourd'hui CEO de Coty, Orveda est la marque qui rassemble les tendances cosmétiques du moment: végane, "clean", écoresponsable, naturelle et tendre pour le microbiote. Ce label de niche et grand luxe est enfin disponible en Belgique. Son produit star - la lotion Sève Primordiale - promet un glow tellement resplendissant qu'il ne serait plus nécessaire d'appliquer un fond de teint. Le Workout Beauty Tool de Milu est le nouvel outil de massage facial qui enflamme la Toile. Ses rouleaux en alliage de zinc et d'or rose enserrent la peau juste ce qu'il faut, stimulant la circulation sanguine et les muscles du visage. Cinq à dix minutes d'exercices quotidiens promettent d'unifier le teint et "lifter" les traits. De nombreux tutos sont disponibles en ligne pour apprivoiser cet appareil et se créer une routine perso. - Helen Willems vient de lancer un e-shop dédié à la K-Beauty, ces soins venus de Corée (be-oo-kay.be). Au menu, des marques exclusives proposant des textures originales comme le gel crème riche en microbilles d'Accoje ou les masques "jelly" monodose de Yadah. - Pionnière de la parfumerie de niche, la boutique Senteurs d'Ailleurs s'est offert un nouvel e-shop (senteursdailleurs.com). L'occasion de découvrir les éditions limitées de Noël comme les bougies XXL de Diptyque ou les boules Molton Brown remplies de gel douche à accrocher dans le sapin. - L'écologie et le bien-être animal sont au centre des préoccupations de greenmeow.be, dédié à des marques européennes et véganes comme Ça va barber! ou le label belge Indigène. On peut aussi opter pour une box thématique et faire des dons à des associations de protection animale. Green Meow reverse 5% des bénéfices à Ever'y Cat qui vient en aide aux chats des rues de la capitale. - Mizuri est le premier e-shop européen spécialisé en cosmétique clean à destination des peaux noires, mates et métissées. Et ses fondateurs Charlène Mbuyi et Cédric Mengi sont belges! On y trouve des marques de soins mais aussi de maquillage, made in Africa ou pensées par des créateurs noirs.