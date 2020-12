Shopping de Noël: 40 idées cadeaux qui plairont aux télétravailleurs

La nouvelle montre connectée santé/bien être Garmin Venu SQ motive à bouger davantage tout au long de la journée de travail avec des notifications quand on reste trop longtemps inactif et un suivi précis de pas à atteindre. Elle propose plus de 20 applications sportives intégrées (pilate, yoga, course à pied,...), ainsi que des exercices de respiration quand le stress monitoré est trop élevé. Garmin Venu SQ, à partir de 199,99 euros.