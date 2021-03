Signoret-Montand, un couple mythique (en images)

Elle a la voix grave et sensuelle, est pétillante et cultivée. Simone Kaminker, née le 25 mars 1921 et qui a pris le nom de jeune fille de sa mère pour jouer, est en vacances avec sa fille Catherine. Son mari, le réalisateur Yves Allégret, est à Paris. Ils filent le parfait amour et elle est une vedette depuis qu'il l'a filmée dans son premier grand rôle, "Dédée d'Anvers".