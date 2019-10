Le Palais royal diffuse six photos de la famille royale à l'occasion du 18e anniversaire de la princesse Élisabeth. L'héritière du trône a fêté sa majorité vendredi passé lors d'une cérémonie officielle au Palais suivie d'une soirée avec ses amis.

Vêtue d'une robe-manteau blanche signée Natan, la jeune fille pose entourée de ses parents, de ses grands-parents, de ses frères et soeur, de son oncle, ses tantes, et son cousin et parrain Amedeo.

La princesse Élisabeth et son père le roi Philippe © Belga

La princesse Élisabeth, son grand-père le roi Albert et son père le roi Philippe © Belga

La princesse Élisabeth, le prince Gabriel, le prince Emmanuel, et la princesse Éléonore © Belga

La princesse Élisabeth, la comtesse Anna Komorowska (la mère de la reine Mathilde), le roi Albert et la reine Paola © Belga

La princesse Élisabeth, le prince Emmanuel, le prince Gabriel, la princesse Éléonore, le roi Philippe et la reine Mathilde © Belga