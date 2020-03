L'acteur Tom Hanks et son épouse ont été placés à l'isolement dans un hôpital australien après avoir été testés positifs au nouveau coronavirus alors que la star américaine préparait un tournage en Australie, ont annoncé jeudi les autorités de l'Etat du Queensland.

L'artiste multi-oscarisé avait auparavant révélé sur les réseaux sociaux qu'il était atteint de la maladie, à l'instar de son épouse Rita Wilson, âgée comme lui de 63 ans.

Tom Hanks est la première star hollywoodienne à annoncer avoir contracté le nouveau coronavirus, qui a contaminé plus de 125.000 personnes dans le monde et fait plus de 4.600 morts.

"Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures (...) Pour en avoir le coeur net, comme il est recommandé actuellement, nous avons fait le test pour le coronavirus et il s'est révélé positif", a écrit Tom Hanks sur Instagram.

"Que faire à présent? Les autorités médicales ont des protocoles qu'il faut respecter. Nous, les Hanks, allons être testés, examinés et isolés aussi longtemps que nécessaire pour la santé publique". "On ne peut pas faire grand-chose d'autre que de voir au jour le jour, pas vrai?", conclut-il dans son message, accompagné de la photo d'une poubelle d'hôpital avec un gant jetable.

Le couple est à l'isolement dans l'Hôpital universitaire de Gold Coast, selon les autorités du Queensland (nord-est).

"Tout ira bien"

L'un des deux fils du couple, Chet, a également donné des nouvelles de ses parents dans un message vidéo.

"Je viens de raccrocher le téléphone. Ils vont bien. Ils ne sont même pas si malades que ça", a-t-il dit. "Ils ne sont pas inquiets (...) ils vont bien sûr prendre les précautions sanitaires nécessaires."

"Je ne crois pas qu'il y ait lieu de trop s'inquiéter mais j'apprécie les marques de sympathie et les encouragements de tout le monde. Je crois que tout ira bien."

Tom Hanks se trouvait avec son épouse en Australie pour les préparatifs du tournage d'un film de l'Australien Baz Luhrmann consacré à Elvis Presley, et dans lequel l'acteur aux deux Oscar doit incarner l'impresario du "King", le célèbre "colonel" Tom Parker.

La production du film a été mise en suspens.

"Nous avons appris qu'un membre participant à notre film sur Elvis, actuellement en pré-production sur la Gold Coast, en Australie, a été testé positif au Covid-19", ont indiqué les studios Warner Bros dans un communiqué transmis à l'AFP, sans toutefois nommer Tom Hanks.

"Nous collaborons avec les agences sanitaires australiennes compétentes pour identifier et contacter tous ceux qui auraient pu entrer en contact direct avec cette personne", poursuit le communiqué.

Le maire de Gold Coast Tom Tate a précisé que le diagnostic était tombé jeudi "tôt, très tôt."

"La nouvelle a été annoncée par Baz quand tout le monde était là et chacun est rentré chez lui", a-t-il raconté.

"Toutes les personnes qui se trouvaient sur le plateau sont rentrées chez elles pour observer d'elles-mêmes une quarantaine", a-t-il poursuivi, en précisant que sa propre fille faisait partie des personnes concernées. "La politique est que les gens dont les tests sont négatifs reprendront le travail".

On ignore où Tom Hanks et Rita Wilson ont contracté la maladie, qui a contaminé plus de 140 personnes en Australie, dont trois sont mortes.

Mme Wilson, qui est actrice et chanteuse, avait donné un concert dans un hôtel de Brisbane le 5 mars, et à l'Opéra de Sydney le 7.

Lors de son passage à Sydney, le couple s'est aussi rendu dans le quartier de Bondi, célèbre pour sa plage qui attire des touristes du monde entier.

