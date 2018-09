Un nouveau concept store 100% végan ouvre ses portes en ligne

Qu'ils soient ou non des végans convaincus, de plus en plus de gens se préoccupent du bien-être animal et souhaitent réduire autant que possible leur consommation de produits provenant directement ou non des animaux, qu'il s'agisse de nourriture, de cosmétiques ou de vêtements. Le récent scandale des étiquettes trompeuses révélées par l'ONG Foodwatch a p...