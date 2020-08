Le patron de la société de production a annoncé qu'une suite était en préparation, dans laquelle Jennifer Grey reprendrait son rôle, rapporte WENN.

Jon Feltheimer, le PDG de Lionsgate, a confirmé "l'un des secrets les plus mal gardés d'Hollywood", selon lui. Le cultissime "Dirty Dancing" aura une suite, 33 ans après sa sortie.

Jennifer Grey reprendra son rôle de Bébé dans ce nouvel opus. Mais l'actrice officiera aussi en tant que productrice sur le projet.

Selon Feltheimer, le prochain film sera en de nombreux points similaires au premier. "Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient et qui en a fait le titre le plus vendu de l'histoire de la société", a-t-il déclaré.

Et on le comprend. En 1987, "Dirty Dancing" avait rencontré un succès monstre, rapportant près de 220 millions de dollars au box-office mondial. Encore aujourd'hui, l'engouement est énorme autour du film.

