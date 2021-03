La Russe Ilmira Bagrautinova, ballerine du célèbre Théâtre Mariinsky, a interprété par une temperature de moins 15 degrés Celsius des scènes du Lac des Cygnes de Tchaïkovski sur un Golfe de Finlande gelé.

C'est très beau, mais c'est aussi une action militante puisque celle qui se qualifie pas forcément d'éco activiste souhaite surtout attirer l'attention et empêcher la construction d'un port dans une belle réserve naturelle à une centaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Si rien ne change d'ici 2024, un port sera en effet construit dans cette baie encore sauvage. Cette construction risque de polluer l'eau et de mettre en danger une espèce rare de cygnes qui viennent nidifier dans le coin. Avec sa performance, la ballerine espère que la beauté, la nature et l'harmonie vont triomphés.