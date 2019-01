Une étudiante égyptienne exclue de l'université pour avoir enlacé un garçon

Une courte vidéo, montrant une jeune fille enlacer un garçon dans la cour d'un autre établissement, l'Université de Mansoura, a été largement relayée sur les réseaux sociaux, suscitant la controverse dans une société égyptienne très conservatrice.

"Le Conseil de discipline de l'université (d'Al-Azhar) a pris la décision d'exclure la jeune fille (...) à cause du tollé suscité par la vidéo", a déclaré à l'AFP le porte-parole de cet établissement, Ahmed Zarie, qui n'a pas donné de détails sur l'identité de l'étudiante.

La sanction, prise samedi et officiellement justifiée par "la mauvaise image" que l'étudiante aurait véhiculée de l'université, est fondée sur une loi relative à l'organisation des universités, a ajouté M. Zarie.

La jeune fille, inscrite à la faculté d'études islamiques où la mixité n'est pas tolérée, a la possibilité de faire appel de cette sanction, selon lui.

⚠️ DO NOT show your love ❤️even in a very happy moment, marriage proposal. This girl was fired from Al-Azhar University, in #Egypt because she hugged her fiance💔.



#الحب_مش_جريمة pic.twitter.com/QxfBiv9NYF