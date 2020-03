Au début des années 70, les néo-féministes descendent dans les rues de Bruxelles, exigent droits et égalité - dans la famille, à l'école, au travail, dans la loi -, dénoncent les préjugés ainsi que les violences sexistes et réclament la libération de leur corps, de leur sexualité. Le Centre d'Archives et de Recherches sur l'Histoire des Femmes et le Musée BELvue reviennent, au travers d'une impressionnante exposition, sur cette deuxième vague et sur ses revendications, pour la plupart, toujours d'actualité. Malheureusement.

Libérer les femmes, changer le monde. Le féminisme des années 1970 en Belgique, Musée BELvue, 7, place des Palais, à 1000 Bruxelles. belvue.be

