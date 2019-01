Une star thaïlandaise de la pop fait scandale avec un T-shirt à croix gammée

Pichayapa "Namsai" Natha, 19 ans, membre du "girls band" BNK48, a porté vendredi un T-shirt avec pour motif le drapeau militaire de l'Allemagne nazie lors d'une répétition retransmise à la télévision.

L'adjointe du chef de mission de l'ambassade d'Israël en Thaïlande a exprimé samedi sur Twitter sa "stupeur" et sa "consternation", en rappelant notamment que ce dimanche était la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. "Le fait que la chanteuse ait arboré des symboles nazis choque des millions de gens dans le monde", a également twitté Smadar Shapira.

La chanteuse rencontrait dimanche après-midi l'ambassadeur d'Israël, a précisé Mme Shapira.

Thai Singer Namsai apologised tearfully for wearing a Swastika shirt after Israeli complaint



