Vidéo: l'élection de Miss Belgique et la soirée qui s'ensuivit vues par les Français

Les concours de Miss sont souvent ennuyeux, parce que sans relief et trop consensuels. Tout semble aseptisé, tant le discours que les attitudes. Mais, que les choses soient claires : ces préjugés ne sont pas valables en Belgique. Et si de cette soirée vous n'avez retenu que le nom de l'heureuse élue, Elena Castro et les photos dans sa baignoire après sa victoire, il est grand temps de rattraper votre retard, grâce aux résumés que lui ont consacré le Quotidien de Yann Barthes et son équipe, qui ont réussi à mettre en exergue ce qui fait la beauté de ce pays et ses habitants : le naturel confondant et le grain de folie. Parole de Frouze! Enjoy.

La cérémonie

Les coulisses et la soirée