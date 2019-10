Les deux marques hollandaises mettront le noeud à l'honneur pour les fêtes. Les deux créateurs ont imaginé des sweats de Noël mais aussi de la déco de table et même des emballages cadeaux trop beaux pour être jetés.

L'esprit de Noël est dans les starting blocks cette année! La preuve avec cette collection festive baptisée "Jingle Bows" et signée Viktor & Rolf pour HEMA. Ces articles en édition limitée iront de la boule pour le sapin au service de table, en passant par les pulls de Noël pour petits et grands et même une bouteille de Cava au packaging parfaitement dans le thème. Avis donc aux fans des deux créateurs qui pourront se la jouer total look à moindre coût, les prix allant de 1,75 euros pour les emballages cadeaux à 40 euros pour la nappe de Noël.

Le Cava aux couleurs de Viktor & Rolf pour HEMA

L'idée de démocratiser le luxe n'est pas neuve. Karl Lagerfeld qui avait le sens de la formule, avait même trouvé un nom à ce phénomène marketing. Parlant en 2004 de sa célèbre collaboration avec le champion de la fast fashion H&M, il invente le terme "masstige" pour qualifier ces biens produits en grande quantité mais "vendus" comme des produits prestigieux. La tendance depuis s'est généralisée, on ne compte plus les designers ayant collaboré avec le géant suédois et d'autres enseignes de mode à bas prix. Viktor & Rolf compteront d'ailleurs parmi les premiers à embrayer le pas au Kaiser.

La collection Jingle Bows comprend même des articles pour bébés.

Les deux Néerlandais ont malheureusement cessé depuis lors leur ligne de prêt-à-porter pour se concentrer sur la Haute Couture, les robes de mariées et les parfums. Avec de temps à autre une collab' pour rester dans les radars de la mode. Tout récemment, ils se sont liés avec Aubade pour une ligne de sous-vêtements. Cette association avec HEMA est donc une occasion inespérée de redécouvrir leurs créations poétiques dans lesquelles le noeud a toujours occupé une place de choix.

Pas de fêtes de fin d'année sans pull de Noël, moche ou pas

Pour Viktor Horsting et Rolf Snoeren, le choix de travailler avec l'enseigne néerlandaise qui propose à la fois des vêtements, de la déco, des cosmétiques et de la nourriture, tenait de l'évidence. "En Hollande, HEMA n'est pas seulement une marque, c'est un phénomène culturel au même titre que les tulipes et le fromage, assurent-ils. Nous avons grandi avec HEMA. C'est là que nous avons trouvé nos premiers cahiers d'écoliers et nous y achetons encore toujours nos chaussettes. Pour nous HEMA est un peu comme un joli papier peint, une agréable musique de fond: elle est là, partout et tout le temps mais ne dérange jamais."

Assiette de la collection Jingle Bows

Les deux créateurs ne boudent jamais leur plaisir pendant la période de fête: chaque année, les éditions limitées de Noël de leurs parfums sont attendues par les fans qui les collectionnent. On se souvient aussi de la vidéo humoristique qu'ils avaient tournées pour promouvoir leur pull de Noël bien kitsch en 2014.

On commençait alors tout juste à parler de la "journée internationale du pull moche de Noël" en Europe. Elle se déroulera cette année le 20 décembre.

En 2014, Viktor & Rolf sortaient un pull bien kitsch devenu collector

On les y voyait au coin de la cheminée en compagnie de leur teckel Little Swann avant de découvrir lors d'un travelling arrière de la caméra deux élégants jeunes gens en smoking lançant de la fausse neige sur ce décor trop beau pour être vrai.

Si l'envie de sortir le sapin du grenier vous taraude déjà, sachez qu'il vous faudra patienter jusqu'au 18 novembre pour découvrir la collection dans les boutiques et sur le site de vente en ligne d'HEMA.