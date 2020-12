Rat

Même si les pensées du Rat sont agitées par quelques regrets, il a décidé de passer des fêtes sereines et chaleureuses. Une période sans histoire, qui lui permettra même de renouer des liens avec des amis ou des membres de sa famille légèrement négligés ces derniers temps.

Buffle

Du bon vin et des jolis cadeaux sous le sapin : il n'en faudra pas plus pour que le Buffle profite de fêtes conviviales avec les gens qu'il aime. De quoi effacer les distances imposées par le contexte actuel, mais aussi penser très fort à l'avenir paisible qui se profile déjà.

Tigre

Ni tension, ni colère, ni angoisse : le Tigre se glisse sous une couverture hivernale où il se sent à la fois protégé et chouchouté, loin du tumulte environnant. Une parenthèse "cocooning" amplement méritée, après une année qui ne lui aura vraiment rien épargné...

Chat

Les fêtes sont là, et le Chat en est ravi. Bien sûr, comme tout le monde, il aurait préféré les vivre avec sa grande famille et ses nombreux amis. Mais il parvient à faire rimer résignation avec raison, histoire de vivre ces doux moments dans l'insouciance et la bienveillance.

Dragon

C'est dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse que le Dragon a choisi de festoyer. Le passé, c'est le passé. Et il est assez convaincu que l'avenir lui réserve de très belles surprises. Place donc à de belles soirées pleines de sourires enivrants et d'apaisantes mélodies...

Serpent

En temps normal, le Serpent n'est pas du genre à s'autoriser trop d'excès. Là, c'est différent : il a envie d'instants frénétiques et de nuits magiques afin d'oublier tous les mois écoulés. Et si ses proches ne sont pas assez... proches, il les gâtera à distance et à foison.

Cheval

Les fêtes du Cheval seront placées sous le signe de la famille, de la complicité et de la désinvolture. Il connaît sa chance, et il compte bien la savourer comme jamais, en augmentant le volume de la musique afin de ne plus entendre tout le reste... et il a bien raison !

Chèvre

La Chèvre se montre généreuse, optimiste et à l'écoute. C'est sa manière d'envisager ces drôles de fêtes qui, cette année, ont une saveur si particulière. Elle passera aussi de succulents moments en famille avec un objectif simple : serrer très fort ses proches dans ses bras.

Singe

L'atmosphère est feutrée, les guirlandes sont allumées et le calme règne tout autour d'un Singe qui n'en demandait pas tant... mais qui en profite intensément. Il reprendra une vie normale dans quelques semaines, mais d'ici là, il aimerait qu'on ne le dérange surtout pas !

Coq

Le Coq réserve de très belles surprises à son entourage, et il a tout mis en oeuvre pour que les choses se déroulent comme dans les contes merveilleux. Tout autour de lui, se déverseront ainsi des flocons de bonheur sincère qui viendront égayer ses jours comme ses nuits.

Chien

Pour le Chien, les fêtes ont toujours été l'occasion de se régaler et de se faire plaisir sans modération. Si les choses sont un peu différentes cette année, il compte bien s'offrir une parenthèse sucrée-salée dont il se souviendra longtemps... Et tant pis pour les lendemains !

Cochon

Des couleurs chatoyantes s'invitent sous le toit d'un Cochon qui entend transformer cette période festive en bain de jouvence. Tout se déroulera comme sur des roulettes, en famille ou en couple, à côté d'un sapin joliment sapé... qui lui réserve des surprises lumineuses.

