Woodstock a 50 ans: Voilà à quoi ressemblait ce festival devenu légendaire (en images)

Au lieu des 200 000 personnes prévues initialement, Woodstock va attirer plus du double de spectateurs. Du 15 au 18 août 1969, près d'un demi-million de personnes sont descendues dans la ville américaine de Bethel, près de Woodstock. Des vedettes comme Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin et The Who ont fait le show. Cette célébration chaotique et boueuse est le symbole par excellence de la culture hippie des années 60 et 70. En 2017, le terrain sera déclaré patrimoine historique.

La scène de Woodstock se trouvait au pied d'une colline, créant un amphithéâtre naturel. Un peu comme, oui, le Tomorrowland aujourd'hui. Cependant, l'organisation de Woodstock laissait beaucoup à désirer et la direction du festival n'avait pas anticipé le grand nombre de visiteurs. Obligeant les autorités à déclarer l'état d'urgence sur le site du festival. Deux bébés vont naître à Woodstock et un homme va y mourir. Il s'est fait écraser par un tracteur alors qu'il était endormi.







