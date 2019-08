Michelle Obama, Meghan Markle et Oprah Winfrey croient toutes que cette adolescente a le potentiel pour changer le monde. Yara Shahidi n'est pas qu'un beau visage qui a fait la une de Vogue, elle est aussi, à 19 ans, à la tête d'un mouvement qui veut attirer autant de jeunes Américains que possible vers les urnes. Au point que certains lui annoncent un avenir présidentiel.

Elle n'a que dix-neuf ans, mais fait déjà entendre sa voix haut et fort. Shahidi est la fondatrice de Eighteen x 18, un mouvement qui veut redonner envie aux jeunes de s'intéresser à politique. Le mouvement est né suite à sa frustration de ne rien pouvoir faire pour empêcher Donald Trump d'être élu. Elle n'avait alors que 16 ans et n'avait pas voix au chapitre. Dans les mois qui ont précédé les élections de mi-mandat, elle s'est lancée dans une campagne à travers les États-Unis pour encourager les jeunes à aller voter. Avec en ligne de mire une mobilisation encore plus grande pour les élections présidentielles ...