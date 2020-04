Le site de vente allemand l'avait annoncé il y a quelques semaines, c'est aujourd'hui effectif.

C'est désormais une évidence à laquelle on n'échappera pas: au moment du déconfinement, nous aurons l'obligation, au moins ponctuellement de porter le masque buccal. Et le reste du temps, il sera fortement conseillé.

Or, tout le monde ne possède pas le savoir-faire d'une couturière, ni ne possède dans son entourage quelqu'un qui l'exerce. La question se pose alors d'où l'acheter, d'autant que les commerce non essentiels qui seraient susceptibles d'en vendre ne sont pas encore ouverts au public.

Prévoyant cette demande de sa clientèle, le site de vente de mode en ligne Zalando avait annoncé il ya quelques semaines vendre bientôt ce type de masques. C'est chose faite depuis ce 30 avril, et ce sur les 17 marchés européens où la marque est présente, dont la Belgique évidemment.

Zalando propose donc différents modèles grand public à partir de 1 euro l'unité, et prévoit d'élargir son assortiment dans les semaines à venir. Les masques proposés sur la plateforme sont produits par les marques propres de Zalando, ainsi que par les marques partenaires de l'enseigne.

Les bénéfices de la vente de ces masques seront reversés à l'ONG HUMEDICAen faveur de la lutte internationale contre le coronavirus

Pour rappel, les masques aident à réduire la transmission respiratoire par gouttelettes, et à sensibiliser davantage les gens sur la "distanciation sociale". En portant un masque, chacun peut contribuer au ralentissement de la propagation du coronavirus.

C'est désormais une évidence à laquelle on n'échappera pas: au moment du déconfinement, nous aurons l'obligation, au moins ponctuellement de porter le masque buccal. Et le reste du temps, il sera fortement conseillé.Or, tout le monde ne possède pas le savoir-faire d'une couturière, ni ne possède dans son entourage quelqu'un qui l'exerce. La question se pose alors d'où l'acheter, d'autant que les commerce non essentiels qui seraient susceptibles d'en vendre ne sont pas encore ouverts au public. Prévoyant cette demande de sa clientèle, le site de vente de mode en ligne Zalando avait annoncé il ya quelques semaines vendre bientôt ce type de masques. C'est chose faite depuis ce 30 avril, et ce sur les 17 marchés européens où la marque est présente, dont la Belgique évidemment. Zalando propose donc différents modèles grand public à partir de 1 euro l'unité, et prévoit d'élargir son assortiment dans les semaines à venir. Les masques proposés sur la plateforme sont produits par les marques propres de Zalando, ainsi que par les marques partenaires de l'enseigne. Les bénéfices de la vente de ces masques seront reversés à l'ONG HUMEDICAen faveur de la lutte internationale contre le coronavirusPour rappel, les masques aident à réduire la transmission respiratoire par gouttelettes, et à sensibiliser davantage les gens sur la "distanciation sociale". En portant un masque, chacun peut contribuer au ralentissement de la propagation du coronavirus.