La photographe de presse Odette Dereze est décédée samedi à l'âge de 88 ans du Covid-19, annonce son fils Tom Gastmans. Odette Dereze était considérée comme l'une des plus importantes photographes de presse des années '60 aux années '90.

Odette Dereze a choisi pour son travail des sujets de la vie quotidienne de la deuxième moitié du 20e siècle. Son travail a consisté en des reportages sur des sujets politiques, culturels, sur la vie économique, les catastrophes ou la vie de personnalités royales ou princières.

Elle a aussi réalisé des portraits de personnalités telles Richard Nixon, le dalaï lama, Wilfried Martens, Jacques Brel, Johnny Halliday ou encore les Rolling Stones.

Elle a également eu l'occasion d'immortaliser des moments de la vie privée de personnages célèbres tels qu'Eddy Merckx et Hergé.

Odette Dereze avait également une relation forte avec la famille royale belge, en particulier avec le roi Baudouin et la reine Fabiola. Elle avait parcouru le monde avec eux.

(Pour en savoir plus sur Odette Dereze)

Odette Dereze a choisi pour son travail des sujets de la vie quotidienne de la deuxième moitié du 20e siècle. Son travail a consisté en des reportages sur des sujets politiques, culturels, sur la vie économique, les catastrophes ou la vie de personnalités royales ou princières. Elle a aussi réalisé des portraits de personnalités telles Richard Nixon, le dalaï lama, Wilfried Martens, Jacques Brel, Johnny Halliday ou encore les Rolling Stones. Elle a également eu l'occasion d'immortaliser des moments de la vie privée de personnages célèbres tels qu'Eddy Merckx et Hergé. Odette Dereze avait également une relation forte avec la famille royale belge, en particulier avec le roi Baudouin et la reine Fabiola. Elle avait parcouru le monde avec eux. (Pour en savoir plus sur Odette Dereze)