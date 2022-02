Deux coups de coeur expos à découvrir immanquablement à Paris, qui donnent à voir des talents en devenir.

1--Force et beauté

Il ne fait pas bon être femme en République démocratique du Congo, surtout pas dans le Nord-Kivu, déchiré par des années de conflits et de violences, le viol y est une arme de guerre redoutable. Pourtant, loin de l'image victimaire, elles sont nombreuses à faire front, porteuses d'espoir, cependant déchirées. Et ce sont elles que photographie Pamela Tulizo (28 ans), en 13 portraits révélateurs, qui détournent les codes de la mode. Lauréate du Prix Dior de la Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes Talents 2020, la jeune Congolaise donne à voir "la beauté et la force" de celles qui l'entourent à la Maison Européenne de la Photographie. Un Face to Face droit dans les yeux, salvateur. Alaïa avant Alaïa, c'était ça: un jeune homme gracile sur le point de quitter Tunis pour la Ville lumière. On est dans les années 50, Azzedine n'est pas encore le couturier chéri du tout-Paris. Il est autodidacte et perfectionne sa technique exigeante, bientôt inégalable au contact de femmes tour à tour protectrices, soutiens, clientes privilégiées qui forment une "assemblée secrète et bienveillante". Il lui faudra attendre l'orée des années 80 pour qu'il sculpte le corps de Naomi Campbell, Grace Jones ou Tina Turner. Soit presque trente ans de labeur acharné couplé au talent démesuré. A découvrir, religieusement.