Le centre Géopolis, dédié au photojournalisme à travers le monde, colle à l'actualité et présente les visions de l'Ukraine de trois grands photojournalistes contemporains.

Témoigner des soubresauts et des évènements majeurs du monde, telle est la mission des photoreporters. Ceux qui se déroulent actuellement mais également depuis des décennies en Ukraine font l'objet de l'attention de nombreux photographes, dont le Français Guillaume Herbaut, le Belge Laurent Van der Stockt et l'Ukrainien Maks Levin, trois photojournalistes dont le centre bruxellois a choisi d'exposer le travail pendant deux mois.

Cette exposition retrace, à travers ces travaux, ces trois visions, trois décennies d'histoire du pays, depuis la chute de l'URSS en 1991 et l'indépendance de l'Ukraine.

. © Guillaume Herbaut

À l'image de la contamination en tâches de léopard de Tchernobyl, l'Ukraine était partagée, avant l'invasion russe, en différentes zones : des zones contaminées, des zones de guerres mais aussi, à l'époque, des zones de paix, comme un miroir du futur de nos sociétés Guillaume Herbaut.

Le travail de Guillaume Herbaut (agence VU) qui se consacre depuis des années aux lieux historiques, chargés de symboles et de mémoire - Hiroshima, Tchernobyl... - couvre l'histoire du pays depuis 2001. L'Ukraine est intimement liée à son travail photographique formel. De ce pays, il dit :

"De Tchernobyl à la guerre. L'Ukraine est un marqueur dans mon parcours photographique. (...) En 2001, dès les premiers instants, je me suis senti lié à ce territoire. Les couleurs me rappelaient celles de mon enfance. Les gens m'acceptaient dans leur quotidien. Je découvrais la zone interdite contaminée. Un monde parallèle, un rapport au réel différent, une interrogation sur la manière de photographier les traces de l'Histoire. Depuis, je vais chaque année dans ce pays. 2004, la révolution Orange et le Donbass. Puis, le retour des cosaques, symbole d'une identité ukrainienne. 2008, la Crimée et ses tensions intercommunautaires. Des séries de reportages, comme un puzzle qui me préparait à suivre en 2014 la révolution Maïdan et la guerre. L'histoire de ce pays m'a permis d'explorer différentes narrations, de casser des repères pour finalement me remettre dans l'actualité et réfléchir sur le photojournalisme aujourd'hui. À l'image de la contamination en tâches de léopard de Tchernobyl, l'Ukraine était partagée, avant l'invasion russe, en différentes zones : des zones contaminées, des zones de guerres mais aussi, à l'époque, des zones de paix, comme un miroir du futur de nos sociétés. D'une guerre oubliée aux images d'un conflit déstabilisant le monde et s'affichant en Une de tous les journaux, on découvre un peuple se levant et se battant pour sa liberté. Une raison qui me pousse à continuer."

. © Laurent Van der Stockt

Quant à Laurent Van der Stockt, photojournaliste originaire de Charleroi et parrain du centre Géopolis, il est actuellement à Kiev, pour documenter le conflit. Ce sont ces clichés très chauds qui seront exposés.

Enfin, la troisième exposition présente les photos de l'Ukrainien Maks Levi, qui documente l'histoire du pays depuis 2014. Il travaille pour l'une des principales plateformes d'information ukrainiennes, LB.ua, et correspondant en Ukraine pour Reuters. Parti photographier les combats dans le district de Vyshhorod, une zone de combat près de Kiev, il est porté disparu depuis le 13 mars. Cette triple exposition lui est dédiée.

YkpaïHa du 31 mars au 29 mai 2022 Geopolis, Ateliers des Tanneurs, Rue des Tanneurs 58-60 à 1000 Bruxelles. Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 17h30. Entrée gratuite

. © Guillaume Herbaut.

Vernissage le 31 mars L'histoire de l'Ukraine, projection commentée et Vernissage de l'exposition -- Suite à la guerre en Ukraine, la Sonuma-RTBF et Géopolis proposent une projection commentée dédiée à l'histoire de ce pays. Cette projection évoquera, sur base d'images issues des archives de la télévision belge francophone, les principaux moments marquants de l'histoire récente ukrainienne, notamment l'indépendance en 1991, la révolution orange de 2004 et celle de Maïdan en 2013 jusqu'à l'élection de Volodymyr Zelenski en 2019. La projection sera suivie du vernissage de l'exposition YkpaïHa au centre de photojournalisme Géopolis.

