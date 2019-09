Les photos gagnantes des Nature Conservancy Awards 2019

Nature Conservancy est une organisation internationale qui depuis plus de 65 ans, oeuvre à protéger la nature, l'eau et tout ce qui y vit. Fondée aux États-Unis, elle est désormais active dans 72 pays. Chaque année, Nature Conservancy organise un concours de photos dans le but de montrer combien la nature est belle et combien elle mérite d'être protégée. Cette année marque un record dans le nombre de photographes à participer. Pas moins de 121 774 photos de 152 pays ont concouru pour les prix convoités. Le Grand Prix est revenu à Tyler Schiffman pour son cliché fantastique pris au large de Monterey (Californie) montrant une otarie entourée d'une forêt d'algues.







Grand Prix © DR Gagnant du grand prix : Tyler Schiffman avec une photo d'une otarie dans une forêt d'algues marines à Monterey Bay, Californie.







Nature Conservancy © DR Gagnant de la catégorie VILLES Jay Huang avec une photo du Golden Gate Bridge à San Francisco dans la brume.







Nature Conservancy © DR 2nd dans la catégorié VILLES Yevhen Samuchenko avec cette photo de la petite ville géorgienne de Mestia dans la nuit.







Nature Conservancy © DR Gagnant dans la catégorie PAYSAGE Colin Ronald avec une photo d'un skieur solitaire en Slovénie.







Nature Conservancy © DR Second dans la catégorie PAYSAGE Leigh Miller avec cette photo prise avec un drone des couleurs roses de la lagune Hutt en Australie occidentale.







Nature Conservancy © DR Second dans la catégorie VIE SAUVAGE Raymond Hennessy avec une photo ornithologique







Nature Conservancy © DR Gagnant dans la catégorie VIE SAUVAGE Fernando O'Farrill avec une photo d'un ours polaire à Svalbard, Norvège.







Nature Conservancy © DR Gagnant dans la catégorie EAU Alex Kydd avec une photo d'un requin baleine à Ningaloo Reef, Australie.







Nature Conservancy © DR Second dans la catégorie EAU Hao Jiang avec une photo d'un groupe de flamants roses volant au-dessus du lac Magadi au Kenya.







Nature Conservancy © DR Gagnant dans la catégorie GENS Le Van Vinh avec cette photo d'un pêcheur à Hon Yen, Phu Yen, Vietnam.







Nature Conservancy © DR Second dans la catégorie GENS Fabio Teixeira pour son portrait dans les eaux de la baie de Guanabara à Brazilië.







People Choice © DR Gagnant du People Choice : Diyanto Sarira avec une photo de la cascade de Wanayo en Indonésie.







3e place © DR 3e place catégorie Vie sauvage Yaron Schmid avec une photo d'un zèbre gris à Lewa au Kenya regardant la caméra.







3e place © DR 3e place catégorie Eau Alex Kydd avec une photo d'un groupe de raies aigles à Ningaloo Reef en Australie occidentale.







3e place © DR 3e place catégorie Villes obert Potts avec une photo d'otaries de Californie sur les quais d'Astoria en Oregon.







3e place © DR 3e place catégorie Paysages Guilherme Gomes de Mesquita avec cette photo de Trolltunga en Norvège.







3e place © DR 3e place catégorie Gens Apratim Pal avec une photo d'eau couverte de mousse au Bengale occidental en Inde







Mention honorable © DR Mention honorable VILLES Tsz Ho Tse a rencontré cette photo du port de Victoria à Hongkong.







Mention honorable © DR Mention honorable PAYSAGE Carlos Eduardo Goulart avec cette photo d'une matinée orageuse à Torres del Paine, Chili.







Mention honorable © DR Mention honorable PAYSAGE Victor Grilo Lima avec une photo du désert de l'Atacama au Chili.







Mention honorable © DR Mention honorable PAYSAGE Florian LeDoux avec une photo d'eau et de sables mouvants en Islande.







Mention honorable © DR Mention honorable PAYSAGE José David Altamirano González a rencontré une photo du volcan De Fuego au Guatemala.







Mention honorable © DR Mention honorable GENS Anskar Lenses avec cette photo d'une plongée estivale dans l'Eibsee au sud de l'Allemagne.







Mention honorable © DR Mention honorable GENS Giovani Cordioli avec cette photo d'un ciel menaçant au-dessus de Varadero à Cuba.







Mention honorable © DR Mention honorable GENS Ted Somerville a rencontré cette photo d'un surfeur à Copacabana au Brazilië.







Mention honorable © DR Mention honorable EAU Barbara Rot avec une photo d'un pingouin Adelie sur un iceberg.







Mention honorable © DR Mention honorable EAU Michael Gallagher avec une photo d'un poisson anémone







Mention honorable © DR Mention honorable VIE SAUVAGE Jose David Altamirano González avec cette photo de babouins au Botswana.







Mention honorable © DR Mention honorable VIE SAUVAGE Mention honorable Faune : Giuseppe Bonali avec cette photo d'un trio de libellules.