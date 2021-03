Les plus belles photographies de l'année écoulée catégories Faune & flore, Paysage et Environnement

Le jury des Sony World Photography Awards a eu pour mission de sélectionner les clichés les plus remarquables de 2020 parmi les 330 000 candidatures reçues des quatres "coins" du monde. Les gagnants des 10 catégories représentées seront annoncés le 15 avril, Mais voici d'ores et déjà les finalistes dans les catégories "Faune & flore", "Paysage" et "Environnement".







Sony Awards 2021 © DR Sauver les chimpanzés au Congo Brent Stirton, Afrique du Sud, Shortlist, Professional, Wildlife & Nature, 2021 Sony World Photography Awards







Sony Awards 2021 © DR Sauver les chimpanzés au Congo Brent Stirton, Afrique du Sud, Shortlist, Professional, Wildlife & Nature, 2021 Sony World Photography Awards







Sony Awards 2021 © DR Quartiers silencieux Concours professionnel, Paysage, Finaliste, 2021, Sony World Photography Awards: Majid Hojjati







Sony Awards 2021 © DR Quartiers silencieux Concours professionnel, Paysage, Finaliste, 2021, Sony World Photography Awards: Majid Hojjati







Sony Awards 2021 © DR Transition net-zéro Simone Tramonte, Italie, Finaliste, Professionnel, Environnement, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Transition net-zéro Simone Tramonte, Italie, Finaliste, Professionnel, Environnement, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Invasion acridienne en Afrique de l'Est Luis Tato, Espagne, Finaliste, Professionnel, Faune et Nature, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Invasion acridienne en Afrique de l'Est Luis Tato, Espagne, Finaliste, Professionnel, Faune et Nature, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Une ville sous des nuages ??de poussière Mohammad Madadi, Iran, Finaliste, Professionnel, Environnement, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Une ville sous des nuages ??de poussière Mohammad Madadi, Iran, Finaliste, Professionnel, Environnement, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Zaïm Andrea Ferro, Italie, Finaliste, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Nature brute Graeme Purdy, Irlande du Nord, Finaliste, Professionnel, Faune et Nature, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Nature brute Graeme Purdy, Irlande du Nord, Finaliste, Professionnel, Faune et Nature, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR La mer nous bouge, la mer bouge Fuvemeh Antonio Pérez, Espagne, Finaliste, Professionnel, Environnement, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Volcan Fyodor Savintsev, Fédération de Russie, Finaliste, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Volcan Fyodor Savintsev, Fédération de Russie, Finaliste, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Gouttes de mer Angel Fitor, Espagne, Finaliste, Professionnel, Faune et Nature, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Gouttes de mer Angel Fitor, Espagne, Finaliste, Professionnel, Faune et Nature, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Quand l'océan bat la rivière Felipe Fittipaldi, Brésil, Liste restreinte, Professionnel, Environnement, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Consommation Crise Wentao Li, Chine, Liste restreinte, Professionnel, Environnement, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Face au nord Marc Hennige, Allemagne, Liste restreinte, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Face au nord Marc Hennige, Allemagne, Liste restreinte, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Chambre à gaz Delhi Alessandro Gandolfi, Italie, Liste restreinte, Professionnel, Environnement, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Chambre à gaz Delhi Alessandro Gandolfi, Italie, Liste restreinte, Professionnel, Environnement, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Artefacts au-delà du voile blanc Marvin Gray, Philippines, Liste restreinte, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Perdez les racines Antonio Faccilongo, Italie, Liste restreinte, Professionnel, Environnement, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Perdez les racines Antonio Faccilongo, Italie, Liste restreinte, Professionnel, Environnement, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Silence de la nature Samad Ghorbanzadeh, Iran, Liste restreinte, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Silence de la nature Samad Ghorbanzadeh, Iran, Liste restreinte, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Ala Daghlar (montagnes colorées) Mehrdad Fathi, Iran, Liste restreinte, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Glaciers éphémères Niklas Eschenmoser, Suisse, Sélection, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Glaciers éphémères Niklas Eschenmoser, Suisse, Sélection, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Paysages gelés Carol Graham, Royaume-Uni, Liste restreinte, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Paysages gelés Carol Graham, Royaume-Uni, Liste restreinte, Professionnel, Paysage, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Nuit du léopard Will Burrard-Lucas, Royaume-Uni, Shortlist, Professional, Wildlife & Nature, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Nuit du léopard Will Burrard-Lucas, Royaume-Uni, Shortlist, Professional, Wildlife & Nature, Sony World Photography Awards 2021







Sony Awards 2021 © DR Hvaldimir, la baleine blanche Aleksander Nordahl, Norvège, Liste restreinte, Professionnel, Vie sauvage et nature, Sony World Photography Awards 2021