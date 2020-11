Les plus belles photos de phénomènes météo de l'année 2020

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

Un blizzard sur le pont de Brooklyn à New York, des éclairs spectaculaires qui déchirent le ciel, des tornades menaçantes ou un halo parfait: ces photos spectaculaires sont les gagnantes du concours du photographe météo de l'année Weather Photographer of the Year.

. © DR