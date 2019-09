Les plus drôles photographies d'animaux sauvages de 2019

Mettons de côté quelques minutes les rapports alarmants sur le climat et les espèces en voie d'extinction, les incendies monstrueux de la forêt amazonienne et ses conséquences environnementales, pour jeter un oeil sur la beauté de la nature et les surprises amusantes qu'offre sa faune. Lièvres en pleine battle, écureuil aux prises avec un pissenlit, couple de loutre qui nous salue, ces scènes cocasses ne manquent pas pour nous rappeler combien la nature et les animaux qui la peuplent méritent notre respect et notre protection.

Et c'est exactement ce but que se sont fixées les Comedy Wildlife Photography Awards: nous apprendre à aimer la nature, afin de mieux en prendre soin. Les initiateurs du concours, Paul Johnson-Hicks et Tom Sullan, ainsi que la Born Free Foundation, nous donnent trois conseils pour contribuer à ce mouvement. Vous trouverez d'autres conseils sur leur site Web.

1. Acheter de manière responsable : éviter les produits contenant de l'huile de palme, car les plantations d'huile de palme sont largement responsables de la destruction des forêts tropicales humides, qui abritent une si grande diversité d'animaux. Il va sans dire qu'éviter le plastique, surtout jetable, le plus possible est aussi bénéfique.

2. Limitez l'utilisation de l'eau, par exemple en prenant des douches plus courtes et moins fréquentes, en ne tirant pas toujours la chasse d'eau (20 litres chaque fois) et en arrosant le jardin moins souvent.

3. Devenez un " influenceur de la faune ", en tentant de convaincre dès que possible votre entourage de l'utilité et de la beauté de la nature.







