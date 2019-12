Une légende du photojournalisme de passage à Bruxelles

Il est des hommes qui portent en eux la quintessence d'un métier. Patrick Chauvel est de ceux-là. Et ce métier, qu'il exerce depuis une cinquantaine d'année, l'a conduit dans les endroits les plus sombres du globe, sur les territoires les plus dangereux, pour s'en faire témoin et faire part de l'état du monde, de comment les hommes sont amenés à vivre. Une rencontre avec un homme, une profession et un demi siècle d'Histoire du monde.

Patrick Chauvel à Bagdad, août 2004