75, c'est l'âge de Joan MacDonald, devenue influenceuse fitness à l'heure où ses pairs profitent d'une retraite bien méritée.

Laquelle, de ses biceps musclés, fait un joyeux bras d'honneur à l'âgisme, et prouve qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. C'est en effet à 69 ans, après que son médecin lui ait diagnostiqué une pression sanguine et un taux de cholestérol trop élevés, que Joan s'est lancée dans le fitness sur les conseils de sa fille, coach sportive. Et l'élève de surpasser le maître puisque aujourd'hui, le compte de conseils sportifs de la septuagénaire canadienne, Train with Joan, affiche pas moins de 1,6 million d'abonnés.

